В Госсовете Крыма сообщили о рекордном числе украинских туристов на полуострове

Во вторник, 21 августа, глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил о рекордном количестве туристов на полуострове, прибывших с Украины.

По словам политика, на российско-украинской границе действительно можно увидеть огромное количество автомобилей с украинскими номерами. Кроме того, власти республики располагают данными о размещении граждан Украины в отелях Крыма. Согласно последней информации, к началу августа текущего года полуостров посетили более 830 тысяч украинских туристов, вследствие чего можно сказать, что рекорд прошлого года побит.