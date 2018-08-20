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Станция метро «Проспект мира»-кольцевая 21 августа утром закроется на вход
20 августа 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве во вторник, 21 августа, станция «Проспект мира» кольцевой линии метрополитена с 5:30 мск будет работать только на выход. Вход на станцию «Проспект мира»-кольцевая будет закрыт на время мусульманского праздника Курбан-Байрам.
Все четыре эскалатора будут включены только на подъем. По окончании праздничных мероприятий станция возобновит работу в обычном режиме. Измения работы станции метро связаны с тем, что завтра утром ожидается увеличение количества пассажиров, направляющихся на праздничную молитву в Московскую соборную мечеть.
В Москве определены три площадки, на которых состоится праздничная утренняя молитва в праздник Курбан-Байрам. В самой большой московской мечети - Соборной мечети на проспекте Мира - могут разместиться около 100 000 человек, в Исторической мечети (Татарская слобода) — 25 000 — 30 000 человек, в Мемориальной мечети на Поклонной горе — 35 000 — 40 000 человек.
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