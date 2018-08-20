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Дело возбуждено по факту гибели ребенка в запертой машине в Ступино

20 августа 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Дело возбуждено по факту гибели ребенка в запертой машине в Ступино

Уголовное дело возбуждено по факту гибели в городе Ступино Московской области запертого в машине пятилетнего ребенка. Тело мальчика обнаружила его мама, сама закрывшая его в автомобиле. Согласно действующему законодательству, детей до семи лет запрещено оставлять одних в автомобиле.

В понедельник, 20 августа, женщина приехала устраиваться на работу на завод. ей предстояло пройти собеседование. Сына она оставила в автомобиле на паркове. Когда после некоторого времени, по разным данным, от часа до двух, она увидела бездыханное тело малыша. Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что дело возбуждено по факту причинения пятилетнему ребенку смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

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