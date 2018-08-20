ИГ взяло ответственность за нападения на сотрудников полиции в Чечне

Боевики "Исламского государства", террористической организации, запрещенной в России, взяли на себя ответственность за нападения в понедельник, 20 августа, утром на сотрудников полиции в Грозном, - сообщает Газета.ру.

В результате нападения один полицейский погиб. Личности двух из нападавших уже установлены – это жители города Шали.

По данным СКР, 20 августа около 10:30 двое вооруженных ножами мужчин предприняли попытку проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Злоумышленники набросились на двух полицейских с ножами и ранили их.

Одновременно в Чечне к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. В результате взрыва никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.

В тот же день при въезде в город Грозный водитель автомобиля "Мерседес" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской. Сотрудниками полиции был объявлен план "Перехват". Уходя от преследования, водитель "Мерседеса" в центре чеченской столицы совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС ГИБДД. С целью остановить злоумышленника полицейские открыли огонь из автоматов по "Мерседесу".

В результате пресечения полицейскими противоправных действий нападавших злоумышленники были нейтрализованы.

Всем пострадавшим сотрудникам полиции оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на местах происшествий работают следственные группы. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.