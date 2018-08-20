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ИГ взяло ответственность за нападения на сотрудников полиции в Чечне
20 августа 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Боевики "Исламского государства", террористической организации, запрещенной в России, взяли на себя ответственность за нападения в понедельник, 20 августа, утром на сотрудников полиции в Грозном, - сообщает Газета.ру.
В результате нападения один полицейский погиб. Личности двух из нападавших уже установлены – это жители города Шали.
По данным СКР, 20 августа около 10:30 двое вооруженных ножами мужчин предприняли попытку проникнуть через контрольно-пропускной пункт на территорию Шалинского отдела внутренних дел МВД по Чеченской Республике. Злоумышленники набросились на двух полицейских с ножами и ранили их.
Одновременно в Чечне к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и совершил самоподрыв. В результате взрыва никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал.
В тот же день при въезде в город Грозный водитель автомобиля "Мерседес" пытался совершить наезд на сотрудника ДПС ГИБДД на посту по улице Ханкальской. Сотрудниками полиции был объявлен план "Перехват". Уходя от преследования, водитель "Мерседеса" в центре чеченской столицы совершил умышленный наезд на двоих сотрудников ДПС ГИБДД. С целью остановить злоумышленника полицейские открыли огонь из автоматов по "Мерседесу".
В результате пресечения полицейскими противоправных действий нападавших злоумышленники были нейтрализованы.
Всем пострадавшим сотрудникам полиции оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время на местах происшествий работают следственные группы. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей произошедшего.
По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.
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