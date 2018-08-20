Мамы детей с эпилепсией обратились к Владимиру Путину

Мамы детей с диагностированной эпилепсией подписали открытое обращение к президенту России Владиимру Путину. Родители неизлечимо больных детей просят обеспечить ребятишек лекарствами для снятия боли и судорог во время приступа.

В обращении, опубликованном на сайте детского хосписа «Дом с маяком», говорится, что Россия не исполняет рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) по минимальному набору лекарств.

Соавторами обращения стали родители неизлечимо больных детей, фонд помощи хосписам «Вера» детский хоспис «Дом с маяком». Заместитель директора хосписа Лидия Мониава ранее в интервью «Эху Москвы» сказала, что данные Минздрава о количестве детей, которые нуждаются в незарегистрированных противоэпилептических препаратах, сильно занижены.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова утверждала, что в России такие лекарства нужны всего семи детям. В обращении же говорится о 23 тысячах детях с эпилепсией, нуждающихся в лекарстве против судорог.

Напомним, в июне уголовное дело, возбужденное в отношении мамы неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой, которая приобрела в интернете необходимое ее малышу лекарство и затем пыталась перепродать не пригодившиеся ее сыну родителям других детей с эпилепсией, дошло до Следственного комитета. Этой маме грозило до 8 лет лишения свободы якобы за распространение запрещенных веществ.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Несмотря на многие позитивные изменения, которые произошли в стране в последнее время с обеспечением неизлечимо больных пациентов опиодными анальгетиками, ситуация с доступностью в России препаратов для лечения боли и судорог у детей становится все более напряженной", - говорится в обращении к Путину.