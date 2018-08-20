Синоптики расстроили москвичей: жара в августе уже не вернется

Синоптики в понедельник, 20 августа, сделали заявление, расстроившее москвичей и гостей города. По словам экспертов, настоящая летняя жара в августе текущего года в столицу уже не вернется.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова подчеркнула, что столбики термометров вряд ли в этом месяце поднимутся до 30 градусов, передает РИА "Новости".

Ранее метеорологи отметили, что в начале этой недели температура воздуха не будет превышать 20 градусов, однако уже к четвергу погода снова будет довольно теплой. Кроме того, в ближайшие дни в Москве и области ожидаются сильные дожди и грозы.