В каких российских городах тише всего
19 августа 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Российские аналитики провели исследование и выяснили, какие города в стране, по мнению их жителей, самые тихие. Город с самым низким уровнем шума расположен в Ставропольском крае - это Невинномысск.
Подмосковный Обнинск занял второе место "по тишине". Замыкает тройку город Грозный.
Самым шумным россияне признали Норильск. На втором и третьем местах оказались Серпухов и Клин в Подмосковье, сообщает Domofond.
В опросе принимали участие 62 тысячи человек. Сообщается, что порядка 49% респондентов считают свои районы тихими, а 35% опрошенных надоедливый шум приносит большие неудобства.
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