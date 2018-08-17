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Горячий топ региональных новостей

17 августа 2018, 22:16 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Горячий топ региональных новостей
globallookpress.com

На повестке дня уходящей неделе раскрытие преступления 90-х в Тверской области, бурый медведь на Камчатке, чрезвычайная пожарная опасность лесов в Самарской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области раскрыто преступление 90-х - двойное убийство. Следственный комитет в Тверской области рассказал о завершении расследования тяжкого преступления - убийства двух человек и покушении на убийство третьего, совершенных в 90-е годы в Торжке. Обвиняемый скрывался от правосудия более 20 лет. На данный момент обвиняемому 44 года, он ждет суда под стражей. Об этом пишет  Афанасий-бизнес.

Медведь на 125 км дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. В последнее время недалеко от поворота к Малкинским горячим источникам (125 км дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково) на трассу часто выходит молодой бурый медведь, пишет Полуостров Камчатка.

Новосибирцу дали 2,5 года условно за пост в социальной сети. В Новосибирске осудили «интернет-экстремиста». Следователи установили, что 24 сентября 2015 года молодой человек, находясь у себя дома в квартире на ул. Лазарева, опубликовал в одном из групп в социальной сети «Вконтакте» текст, подпадающий сразу под две статьи уголовного кодекса, сообщает НДН.инфо.

Кировская область получит 66 миллионов рублей на расселение аварийного жилфонда. На заседании правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которое состоялось 10 августа, был рассмотрен вопрос о заключении контрактов с регионами на расселение людей из аварийного жилья. Там и было решено о выделении на эти цели Кировской области 66,3 миллионов рублей. Софинансирование из областного бюджета при этом составит чуть более трети этой суммы, как пишет Новый вариант.

В Калининградской области водолазы СОБР Росгвардии «Викинг» провели выход в море.  Водолазы СОБР «Викинг» Управления Росгвардии по Калининградской области провели полевой выход, в ходе которого отработали несколько сложных элементов по обследованию акватории и спасению людей.   Во время спортивных состязаний водолазы круглосуточно несли службу в акватории реки Преголя и обеспечивали охрану порядка на водных просторах областного центра, уточняет НИА Калининград.   

Спорткомплекс в Екатеринбурге могут закрыть из-за отравления детей. Эксперты ведомства проверили спортивный комплекс «Катюша», школу N181 и кафе «RedwoodCafe», где кормили детей. В ходе эпидемиологического расследования было выявлено, что источник инфекции - сотрудник «RedwoodCafe». Сейчас он отстранен от работы. Об этом сообщает Vestiural.

В пензенском зоопарке объяснили нападение страуса на работника. В зоопарке Пензы страус напал на сотрудника, который чистил вольер, как сообщает Пенза-Пресс. Рабочий нарушил инструкцию, потому что зашел в вольер один. Сотрудников должно было быть двое и при этом они должны иметь средства защиты: щит и жердь, которая будет держать на расстоянии птицу.

Чрезвычайная пожарная опасность лесов объявлена в Самарской области. В городских округах Сызрань, Октябрьск и 10 районах Самарской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5-й класс: Безенчукский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Красноармейский, Приволжский, Сергиевский, Сызранский, Хворостянский, Шигонский, пишет SamaraToday.

Владимир Путин прибыл на Ставрополье. На Ставрополье прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. В аэропорту Минеральные Воды его встречали полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает Ставропольский Репортер.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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МИД РФ направит ноту протеста Госдепу США

МИД России направит ноту протеста Госдепу США. Требование посольства РФ в Вашингтоне касается россиянки Марии Бутовой. Российская дипмиссия потребует прекратить психологическое давление на арестованную Бутину.

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Экс-офицер Генштаба ВСУ отыскал «ключик» для снятия «российской блокады» Азова

На Украине озвучили новый способ снятия «блокады», которую Россия якобы ввела в отношении Киева на Азовском море. По данному вопросу высказался Олег Жданов, бывший офицер Генштаба Вооруженных сил страны.

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Озвучены данные о ликвидации ополченцами атаковавших ДНР украинских снайперов

Озвучены данные о ликвидации ополченцами атаковавших ДНР украинских снайперов

Бойцы самопровозглашенной ДНР ликвидировали украинских снайперов, атаковавших их позиции. Соответствующую информацию предоставил СМИ Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии народной республики.

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Эксперт рассказал, почему мог обрушиться мост в Генуе

Эксперт рассказал, почему мог обрушиться мост в Генуе

Эксперт высказался о вероятной причине обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе. Своим мнением поделился в пятницу, 17 августа, профессор Генуэзского университета Антонио Бренчик.

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Минкомсвязи предлагает перевести россиян на одобренные ФСБ sim-карты

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Чем грозят курортные романы

Чем грозят курортные романы

Курортные романы происходят ежегодно в сезон отпусков. Чудесно, если роман, закрутившийся во время отпуска, переходит в серьезные отношения. Хорошо, если остаются приятные воспоминания.

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Ушел из жизни поэт-песенник Николай Зиновьев

Ушел из жизни поэт-песенник Николай Зиновьев

Сегодня в Центральном доме литераторов сообщили скорбную весть. На 74-м году жизни закончил свой жизненный путь знаменитый поэт-песенник Николай Зиновьев, автор поистине бессмертных шлягеров.

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Экс-продюсер Сергея Жукова рассказал, почему заболел солист группы "Руки вверх"

Экс-продюсер Сергея Жукова рассказал, почему заболел солист группы "Руки вверх"

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков разволновал своих поклонников, опубликовав видеозапись из больничной палаты. По признанию певца, по настоянию врачей он прервал гастроли и вынужден лечиться в больнице.

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Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии

Климкин прокомментировал визит Путина на свадьбу к главе МИД Австрии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал приглашение российского президента Владимира Путина на бракосочетание главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которое состоится завтра.

//Общество

Горячий топ региональных новостей

Горячий топ региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе раскрытие преступления 90-х в Тверской области, бурый медведь на Камчатке, чрезвычайная пожарная опасность лесов в Самарской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Новости партнеров

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Донбасс — не Россия

Донбасс — не Россия

«Глянь, как он ДНР начеркал», — поделился с товарищем замечанием таможенник на пункте пропуска в районе Успенки. Это ближайшее место, через которое можно добраться до Донецка. Корреспондент АН думал так сэкономить время, но вместо этого нашел повод для начала этого репортажа.

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Кадыров сравнил Емельяненко-младшего с былинным богатырем

Кадыров сравнил Емельяненко-младшего с былинным богатырем

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сравнил бойца ММА Александра Емельяненко с былинным русским богатырем и призвал поддержать его. Завтра Емельяненко-младший встретится в поединке с Тони Джонсоном.

//Общество

В Facebook произошел глобальный сбой по всему миру

В Facebook произошел глобальный сбой по всему миру

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются у пользователей в пятницу по всему миру. Сбои в работе социальной сети начались около 18:30 мск. Некоторые пользователи не могут войти в свой аккаунт.

//В мире

На Украине запрещены более 40 российских лекарств

На Украине запрещены более 40 российских лекарств

На Украине запретили реализацию, хранение и использование 68 лекарственных препаратов. Свыше 40 из них производства РФ. Информация размещена на сайте Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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В США решили перенаправить выделенные Сирии средства на другие цели

В США решили перенаправить выделенные Сирии средства на другие цели

Госдепартамент США принял решение перенаправить 230 млн долларов стабилизационной помощи, предназначавшиеся для восстановления Сирии, на другие приоритетные цели, сообщила Хезер Науэрт.

//Политика

США анонсировали подготовку к "окончательной фазе" операции в Сирии

США анонсировали подготовку к "окончательной фазе" операции в Сирии

Штаты готовятся к завершающей фазе военной операции по борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявил спецпредставитель главы США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

//В мире

В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе гиппопотам

В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе гиппопотам

В городском зоопарке Иерусалима сегодня скончался старейший из содержавшихся в неволе бегемотов. Самке гиппопотама по кличке Тамми было 59 лет, сообщила пресс-служба иерусалимского зоопарка.

//Происшествия

Во Франции рыбаки выловили мину времен Второй мировой войны

Во Франции рыбаки выловили мину времен Второй мировой войны

Сегодня в проливе Ла-Манш в четырех километрах от северо-западного побережья Франции рыболовецкий сейнер с французским экипажем выловил немецкую мину времен Второй мировой войны весом почти в тонну.

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Полина Гагарина показала свою маму в молодости

Полина Гагарина показала свою маму в молодости

Популярная певица Полина Гагарина поздравила свою маму с днем рождения и опубликовала ее фотографии, когда женщина была молодой. "Глаз не оторвать", - отмечают в комментариях поклонники Полины.

//В мире

Трамп заявил, что уже сделал Америку снова великой

Трамп заявил, что уже сделал Америку снова великой

Критикуя оппонента, усомнившегося в величии страны, президент США Дональд Трамп заявил, что уже сделал Америку снова великой, причем произошло это гораздо быстрей, чем кто-либо мог ожидать.

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В Иерусалиме араб напал с ножом на полицейских и был застрелен

Сегодня в историческом центра Иерусалима араб с ножом напал на израильских полицейских. В ходе короткой схватки нападавший был застрелен, среди полицейских и прохожих пострадавших нет.

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В США с аукциона продана уникальная старинная золотая монета

В США с аукциона продана уникальная старинная золотая монета

В Филадельфии, США, с аукциона была продана уникальная золотая монета выпуска 1792 года с каноническим профилем первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона и орлом.

//Общество

У Романа Павлюченко родился третий ребенок

У Романа Павлюченко родился третий ребенок

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко в третий раз стал отцом. У него родилась очаровательная дочка, которую назвали Евой. 36-летний спортсмен и его возлюбленная Лариса принимают поздравления.

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Госстат Украины сообщил о сокращении численности населения страны

Госстат Украины сообщил о сокращении численности населения страны

По данным на 1 июля 2018 года, на Украине проживают 42 миллиона 260 тысяч человек. Это значит, что за первое полугодие численность населения сократилась, сообщает украинский Госстат.

//Новости Redtram

//В мире

Александр Сладков опроверг сообщение о попадании под обстрел

Александр Сладков опроверг сообщение о попадании под обстрел

Информацию о том, что журналисты попали под огонь украинских военных, распространил ряд российских СМИ. Сообщалось, что инцидент произошел во время съемок последствий обстрелов в Старомихайловке.

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Российские журналисты были обстреляны в Донбассе

Российские журналисты были обстреляны в Донбассе

Съемочная группа военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова попала под огонь украинских военных в Донбассе. Инцидент произошел в районе села Старомихайловка, никто не пострадал.

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В Киеве не исключают конфискацию и продажу российского судна "Механик Погодин"

В Киеве не исключают конфискацию и продажу российского судна "Механик Погодин"

Заблокированный в порту Херсона российский танкер «Механик Погодин» может быть конфискован и продан с молотка, чтобы покрыть убытки Украины, заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Житель Кемерова пришел на свои поминки спустя 9 дней после похорон

Житель Кемерова пришел на свои поминки спустя 9 дней после похорон

Кемеровчанина считали погибшим при пожаре в одном из частных домов, пока он не пришел на свои поминки, устроенные родственниками. Под его именем похоронили другого мужчину, его "опознала" сестра.

//Происшествия

В Удмуртии пассажирский теплоход столкнулся с причалом

В Удмуртии пассажирский теплоход столкнулся с причалом

В Удмуртии на реке Кама пассажирский теплоход, на борту которого находилось более двухсот человек, столкнулся с причалом. Происшествие обошлось без пострадавших, сообщили экстренные службы.

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СМИ: Пентагон потратил более $34 млн на роскошный интерьер самолетов Трампа

СМИ: Пентагон потратил более $34 млн на роскошный интерьер самолетов Трампа

Министерство обороны США потратило $34 млн за год на интерьер самолетов главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Речь идет о двух запасных самолетах президента, сообщают СМИ.

//Спорт

Испанский чемпион мира по баскетболу Наварро завершил карьеру

Испанский чемпион мира по баскетболу Наварро завершил карьеру

Испанский баскетболист Хуан Карлос Наварро объявил о завершении своей спортивной карьеры. Со следующего сезона чемпион мира по баскетболу переходит на работу в структуре «Барселоны».

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Сын Рудковской и Плющенко подрался в ресторане

Сын Рудковской и Плющенко подрался в ресторане

Пятилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко устроил драку в ресторане из-за девочки. Потасовку запечатлели камеры видеонаблюдения, а мама разместила в социальной сети.

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Украинский поезд в Москву назвали "грудой металлолома"

Украинский поезд в Москву назвали "грудой металлолома"

Украинские журналисты оценили внешний вид и сервис в поезде "Херсон-Москва". Они решили, что в столицу отравляют разваливающиеся поезда, чтобы уменьшить поток уезжающих в Россию украинцев.

//Общество

В ночь на субботу в Москве возможен туман, предупредили в МЧС

В ночь на субботу в Москве возможен туман, предупредили в МЧС

Специалисты МЧС выпустили предупреждение, что в ночь на 18 августа в Москве и Подмосковье местами возможен туман. Уровень погодной опасности, установленный в столичном регионе на завтра – «желтый».

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Что подарит Владимир Путин на свадьбу главе МИД Австрии

Что подарит Владимир Путин на свадьбу главе МИД Австрии

Российский лидер Владимир Путин пригласит в качестве подарка на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль ансамбль донских казаков, они исполнят для молодоженов свадебную песню.

//Общество

Украинские военные обстреляли Красный крест в Старомихайловке и убили корову

Украинские военные обстреляли Красный крест в Старомихайловке и убили корову

Представители миссии Международного Комитета Красного Креста попали под обстрел в населенном пункте Старомихайловка. Огонь по ним открыла украинская армия.

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На Украине заявили об успешных испытаниях крылатой ракеты

На Украине заявили об успешных испытаниях крылатой ракеты

На юге Одесской области Украины состоялись успешные испытания крылатой ракеты украинского производства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

//Непознанное

Марсоход Curiosity нашел интересный объект

Марсоход Curiosity нашел интересный объект

Недавно марсоход нашел необычный объект, который привлек внимание ученых NASA, а также уфологов, которые тут же выразили уверенность, что речь может идти о части корабля пришельцев.

//В мире

Саакашвили рассказал, когда и зачем вернется на Украину

Саакашвили рассказал, когда и зачем вернется на Украину

Бывший президент Грузии, ставший затем бывшим губернатором Одесской области, Михаил Саакашвили заявил, что обязательно вернется на Украину, и рассказал, когда и при каких условиях это произойдет.

//Криминал

Житель белорусской деревни открыл огонь по милиционерам

Житель белорусской деревни открыл огонь по милиционерам

Житель деревни Бобровичи в Белоруссии убил сотрудника милиции и ранил еще одного. Он открыл стрельбу из ружья в тот момент, когда участковые пришли к нему во двор. Стрелок забаррикадировался в доме.

//В мире

В ДНР узнали главную причину «массового бегства» военных из армии Украины

В ДНР узнали главную причину «массового бегства» военных из армии Украины

В армии Донецкой народной республики озвучили главную причину «массового бегства» военных из Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление на брифинге для СМИ сделал спикер ополченцев Даниил Безсонов.

//Общество

Военные ДНР ждут парада в Киеве на день независимости Украины

Военные ДНР ждут парада в Киеве на день независимости Украины

С определенным интересом ожидаем самого парада, а именно прохождения техники. С таким заявлением выступил один из представителей силовых структур Донецкой народной республики.

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Меркель считает постоянный диалог с Россией оправданным

Меркель считает постоянный диалог с Россией оправданным

Широкий спектр общих проблем делает оправданным постоянный диалог с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Завтра в Германии она проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

//Культура

Лариса Гузеева возмутилась поведением своих коллег в соцсетях

Лариса Гузеева возмутилась поведением своих коллег в соцсетях

Главная сваха страны, актриса и телеведущая Лариса Гузеева высказалась недавно о том, как публичные люди ведут себя в соцсетях. Она выступила с критикой тех знаменитостей, кто из-за популярности терпит многое от подписчиков.

//Общество

Актер Алексей Серебряков высказал мнение, почему Крым всегда был российским

Актер Алексей Серебряков высказал мнение, почему Крым всегда был российским

Актер Алексей Серебряков, приехавший в Ленинградскую область на кинофестиваль, высказался по поводу воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, и отказа Лаймы Вайкуле выступать в Крыму.

//В мире

Турецкий суд вновь отказался освободить пастора Брансона

Турецкий суд вновь отказался освободить пастора Брансона

Турецкий суд в Измире в третий раз отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста. Ранее суд отклонил его ходатайство о предоставлении возможности покинуть Турцию.

//Общество

Что произошло сегодня утром на Таганско-Краснопресненской линии метро

Что произошло сегодня утром на Таганско-Краснопресненской линии метро

В Москве в пятницу, 17 августа, сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Поезда стояли в туннелях и на платформах "от 10 до 20 минут".

//В мире

На Украине издали книгу с Крымом в составе России

На Украине издали книгу с Крымом в составе России

На Украине детская книга «Растительный мир» одного из украинских издательств вышла с иллюстрацией, на которой Крым обозначен как российская территория. Понятное дело, книгу скоро снимут с продажи.

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Военкор выявил опасные последствия «зачистки» правосеков для бойцов Донбасса

Военкор выявил опасные последствия «зачистки» правосеков для бойцов Донбасса

«Зачистка» украинскими силовиками воюющих в Донбассе националистов не означает, что Киев взял курс на мирное урегулирование. Такую точку зрения высказал российский военный корреспондент Семен Пегов.

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МИД РФ направил ноту протеста в Госдеп США

МИД РФ направил ноту протеста в Госдеп США

МИД РФ направил в Госдепартамент США ноту протеста в связи с продолжающимися грубыми нарушениями норм международного права со стороны США в отношении дипломатических представительств РФ.

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