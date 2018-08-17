Горячий топ региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе раскрытие преступления 90-х в Тверской области, бурый медведь на Камчатке, чрезвычайная пожарная опасность лесов в Самарской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области раскрыто преступление 90-х - двойное убийство. Следственный комитет в Тверской области рассказал о завершении расследования тяжкого преступления - убийства двух человек и покушении на убийство третьего, совершенных в 90-е годы в Торжке. Обвиняемый скрывался от правосудия более 20 лет. На данный момент обвиняемому 44 года, он ждет суда под стражей. Об этом пишет Афанасий-бизнес.

Медведь на 125 км дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково. В последнее время недалеко от поворота к Малкинским горячим источникам (125 км дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково) на трассу часто выходит молодой бурый медведь, пишет Полуостров Камчатка.

Новосибирцу дали 2,5 года условно за пост в социальной сети. В Новосибирске осудили «интернет-экстремиста». Следователи установили, что 24 сентября 2015 года молодой человек, находясь у себя дома в квартире на ул. Лазарева, опубликовал в одном из групп в социальной сети «Вконтакте» текст, подпадающий сразу под две статьи уголовного кодекса, сообщает НДН.инфо.

Кировская область получит 66 миллионов рублей на расселение аварийного жилфонда. На заседании правления госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которое состоялось 10 августа, был рассмотрен вопрос о заключении контрактов с регионами на расселение людей из аварийного жилья. Там и было решено о выделении на эти цели Кировской области 66,3 миллионов рублей. Софинансирование из областного бюджета при этом составит чуть более трети этой суммы, как пишет Новый вариант.

В Калининградской области водолазы СОБР Росгвардии «Викинг» провели выход в море. Водолазы СОБР «Викинг» Управления Росгвардии по Калининградской области провели полевой выход, в ходе которого отработали несколько сложных элементов по обследованию акватории и спасению людей. Во время спортивных состязаний водолазы круглосуточно несли службу в акватории реки Преголя и обеспечивали охрану порядка на водных просторах областного центра, уточняет НИА Калининград.

Спорткомплекс в Екатеринбурге могут закрыть из-за отравления детей. Эксперты ведомства проверили спортивный комплекс «Катюша», школу N181 и кафе «RedwoodCafe», где кормили детей. В ходе эпидемиологического расследования было выявлено, что источник инфекции - сотрудник «RedwoodCafe». Сейчас он отстранен от работы. Об этом сообщает Vestiural.

В пензенском зоопарке объяснили нападение страуса на работника. В зоопарке Пензы страус напал на сотрудника, который чистил вольер, как сообщает Пенза-Пресс. Рабочий нарушил инструкцию, потому что зашел в вольер один. Сотрудников должно было быть двое и при этом они должны иметь средства защиты: щит и жердь, которая будет держать на расстоянии птицу.

Чрезвычайная пожарная опасность лесов объявлена в Самарской области. В городских округах Сызрань, Октябрьск и 10 районах Самарской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность лесов, 5-й класс: Безенчукский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Красноармейский, Приволжский, Сергиевский, Сызранский, Хворостянский, Шигонский, пишет SamaraToday.

Владимир Путин прибыл на Ставрополье. На Ставрополье прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. В аэропорту Минеральные Воды его встречали полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает Ставропольский Репортер.