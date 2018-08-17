Восторжествует ли справедливость?

Предложение помощника президента Андрея Белоусова об изъятии в пользу нашей страны некой части полученных сверхдоходов у горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний вызвало бурю эмоций не только у «нищающих» предпринимателей, но и у ряда правительственных чиновников. И еще неизвестно – кто на самом деле кем руководит: чиновники коммерсантами или металлурги министрами.

Вообще идея Андрея Рэмовича Белоусова – это лакмусовая бумажка для нынешнего российского политико-экономического калейдоскопа. Ее суть: из-за рукотворного обвала рубля часть экспортеров, не прилагая к этому никаких усилий, стала получать гораздо больше прибыли. Но налоги платит в прежних процентах. Вот частью этой маржи Белоусов предложил поделиться «жирным котам».

Справедливо? Безусловно! Тем более в ситуации, когда из каждого утюга несутся стоны: «нет денег на образование!», «нет денег на здравоохранение!», на науку, на людей и так далее. Когда повышают пенсионный возраст.

И дело даже не в сумме, а Белоусов подсчитал, что вполне можно без ущерба для самих компаний вынимать из сверхдоходов металлургов и химиков почти 500 миллиардов рублей в год, дело в том, что бывший министр экономического развития покусился на право паразитировать на, по сути, народном достоянии. Ведь если вспомнить за какие смешные деньги и с помощью каких полулегальных схем достались им эти предприятия в те самые 90-ые годы, то лучше бы они молчали. Например, до сих пор есть множество вопросов к приобретению акций НЛМК, «Северстали» и прочих «норникелей». Да и сегодня эти ребята патриотизмом головного мозга не страдают – управляющие крупнейшими холдингами компании зарегистрированы в оффшорных кущах. Как говорят о таких в народе: «грабишь родину, а отдыхаешь за рупь ежом».

Говорят Владимир Путин начертал на письме своего помощника «Согласен». Г-н Песков добавил также, что «эта тема будет проработана» российским правительством и кабинет министров представит «соответственные предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей» указанных в письме 14 компаний.

И вот уже на сайтах деловых СМИ появляются утечки, что ключевые ведомства, а именно Минэкономразвития, Минэнерго, Минприроды​ и Минпромторг в голос, по сути, спели похоронную оду письму помощника президента. Неужели опять победят оффшорные олигархи и столь полезная инициатива для страны будет выхолощена?

Редакция «АН» будет следить за развитием событий.