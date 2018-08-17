В ночь на субботу в Москве возможен туман, предупредили в МЧС

Специалисты МЧС выпустили предупреждение, что в ночь на субботу, 18 августа, в Москве и Подмосковье местами возможен туман. Уровень погодной опасности, установленный в столичном регионе на завтра – «желтый».

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на субботу в Москве столбики термометров покажут +9-11 градусов, в центре +14-16 градусов. Местами возможно образование тумана. Завтра днем температура воздуха поднимется до +23-25 градусов. Осадков не ожидается, возможна небольшая облачность.

Геомагнитная обстановка завтра в регионе характеризуется как спокойная, не провоцирующая чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте московского МЧС.