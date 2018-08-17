Украинские военные обстреляли Красный крест в Старомихайловке и убили корову

Представители миссии Международного Комитета Красного Креста попали под обстрел в населенном пункте Старомихайловка. Огонь по ним открыла украинская армия.

О посещении представителей международной организации украинская сторона была предупреждена заранее. Украинских военных предупредили, что визит носит гуманитарный характер. Однако во время этой поездки со стороны Красногоровки (она находится на подконтрольной Украине территории) был открыт огонь.

Стреляла боевая машина пехоты БМП-2. Сотрудники миссии сумели спрятаться в укрытие. Это их и спасло.

В настоящий момент стрельба продолжает. Украинская армия уже уничтожила стройматериалы, которые привезла миссия Международного Красного креста в Старомихайловку. Кроме того, один дом загорелся. Еще в одном доме зафиксировано попадание в хозяйственные постройки. Сообщается, что убита корова.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации пытается договориться о прекращении огня, чтобы вывести членов миссии из-под обстрела.