Актер Алексей Серебряков высказал мнение, почему Крым всегда был российским

Актер Алексей Серебряков, приехавший в Ленинградскую область на кинофестиваль, высказался по поводу воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, и отказа Лаймы Вайкуле выступать в Крыму. Лайма Вайкуле назвала условия, при которых она готова посетить Крым

По мнению Серебрякова, который уехал из России в Канаду, а на родину приезжает работать, сниматься в кино, "Крым и так был в очень большой степени российским по количеству денег, которые в него были вложены", - сообщается на сайте sobesednik.ru.

Актер слышал о том, что Лайму Вайкуле осуждают за отказ ехать в Крым. По мнению Серебрякова, "каждый сам для себя должен решить, ехать в Крым или не ехать".

"Ну вот Лайма Вайкуле и решила не ехать, пока Крым не приобретёт какой-то статус, приемлемый для всего мира. Сейчас приемлемого статуса нет. Ну что тут сделаешь?", - говорит актер.