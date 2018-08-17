Названы готовые отразить возможное вторжение ВСУ в Крым соединения армии России

Названы дислоцирующиеся в Крыму соединения армии России, готовые отразить возможное вторжение Вооруженных сил Украины. Соответствующий материал был опубликован в отечественной блогосфере.

Автор канала «Крым PRO +» в «Яндекс. Дзен», пишет, что в регионе расквартирован сформированный в начале 2017 года 22-й армейский корпус, в состав которого, в частности, входят артиллерийский полк и бригада береговой обороны. Небо над полуостровом прикрывает находящаяся в Севастополе 31-я дивизия ПВО, вооруженная комплексами С-300 и С-400. Также в статье упомянут Черноморский флот, который постоянно пополняется новыми кораблями.

В настоящее время Крым является настоящей крепостью, в котором расположена самодостаточная группировка, делает вывод автор обзора. По его мнению, эти сил достаточно, чтобы дать отпор не только Украине, но и НАТО.

Полуостров вошел в состав России в 2014 году. В Киеве неоднократно звучали угрозы вернуть регион военным путем.