В память об Успенском на электрощитовых Москвы появятся граффити с Чебурашкой

На электрощитовых Москвы в скором времени появятся граффити с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями "Каникул в Простоквашино". Рисунки будут сделаны в память об известном писателе Эдуарде Успенском.

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Глава отдела капитального ремонта ГУП "Москоллектор" Максим Ртищев отметил, что дизайн граффити уже согласован. Как уточняет портал m24.ru, 20 картинок на электрощитовых во дворах жилых домов появятся уже 21 августа.

В настоящий момент рабочие готовят поверхности для нанесения рисунков, сообщает утром в пятницу агентство городских новостей "Москва".



Напомним, Эдуард Успенский скончался 14 августа на 81-м году жизни после долгой борьбы с тяжелым заболеванием.