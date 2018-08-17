В память об Успенском на электрощитовых Москвы появятся граффити с Чебурашкой
17 августа 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
На электрощитовых Москвы в скором времени появятся граффити с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями "Каникул в Простоквашино". Рисунки будут сделаны в память об известном писателе Эдуарде Успенском.
Глава отдела капитального ремонта ГУП "Москоллектор" Максим Ртищев отметил, что дизайн граффити уже согласован. Как уточняет портал m24.ru, 20 картинок на электрощитовых во дворах жилых домов появятся уже 21 августа.
В настоящий момент рабочие готовят поверхности для нанесения рисунков, сообщает утром в пятницу агентство городских новостей "Москва".
Напомним, Эдуард Успенский скончался 14 августа на 81-м году жизни после долгой борьбы с тяжелым заболеванием.
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