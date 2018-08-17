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СК РФ возбудил еще два уголовных дела по обстрелам в Донбассе
17 августа 2018, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]
Следственный Комитет РФ возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса украинскими военнослужащими. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Текст сообщения размещен на официальном сайте СК РФ. В сообщении говорится, что следственным управлением установлены новые факты проведения украинскими военными обстрелов территорий самопровозглашенной Новороссии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - указано в тексте.
Речь идет о двух случаях обстрелов Горловки и села Коминтерново, в результате которых ранения получили местные мирные жители.
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