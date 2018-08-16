Марию Дубовик перевели из СИЗО под домашний арест

Дорогомиловский суд перевел под домашний арест вторую фигурантку дела «Нового величия». Анна Павликова и Мария Дубовик обвиняются в создании и участии в экстремистском сообществе «Новое величие» (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). Фигурантку дела «Нового величия» Павликову выпустили из СИЗО

Девушки были арестованы и помещены в СИЗО. Об их переводе под домашний арест хлопотали правозащитники и ходатайствовало следствие.

В четверг, 16 августа, суд сначала отпустил под домашний арест Анну Павликову, а позже и Дубовик Марию, - сообщает РИА Новости. Следователь поддержал собственное ходатайство, отметив, что основания для содержания девушки в СИЗО отпали. Это связано с тем, что следствие уже опросило всех свидетелей и назначило необходимые экспертизы, теперь Дубовик не сможет повлиять на них.

Обеим обвиняемым суд установил срок домашнего ареста до 13 сентября. Отбывая наказание, они не смогут покидать квартиру без особых оснований, пользоваться интернетом и телефоном, кроме случаев, когда у них возникнет необходимость пообщаться с адвокатом или вызвать экстренные службы.