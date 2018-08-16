Туристические джипы в Крыму - сфера смертельных платных услуг

Каждый (уверен, что каждый), кто ездил по Крыму, видел эти туристические джипы, стиль езды которых можно описать словом «безумство». Водители джипов, ради ярких впечатлений, которыми они поражают туристов, лихачат, словно на время поездки оставили мозги в гараже. Но мозги им явно следует вправить обратно, пишут "Аргументы недели-Крым".

Туристические джипы нарушают все – превышают скорость, пассажиров возят не пристегнутыми. А что происходит на горных дорогах! Там риск повсеместный и постоянный. Происшествия тщательно скрываются – пассажиров убеждают, что ЧП произошло мол не на дорогах общего пользования, а в горах риск - дело обычное и турист должен изначально отдавать себе отчет, что платит полторы тысячи рублей за игру со смертью.

Видели бы вы как джипы эти боятся гаишников! По телефону предупреждают друг друга и обходят засады тайными тропами.

А туристы, как бараны – видят опасность и предполагают риск, но орать начинают лишь когда понимают, что жизнь их может вот-вот нелепо оборваться где-то в крымской глуши по воле горе-водителя, называющего свою дикую услугу экстремальной.

Один джип недавно свалился с горы на мысе Меганом. Один попал в ДТП возле Мангупа. И это лишь крохи статистики.

Навести порядок в этой сфере смертельных платных услуг сложно. И очевидно, что пока клиент считает, что его жизнь стоит не дороже жизни барана, ничего не изменится.