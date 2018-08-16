Владимир Путин и Ким Чен Ын обнимутся как братья
16 августа 2018, 12:01 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Встреча российского и северокорейского лидеров «практически со сто процентной вероятностью» пройдет в дни Восточно-экономического форума, который состоится на острове Русский с 11 по 13 сентября. Как рассказал «Аргументам недели» российский дипломат, «пока неясно состоится ли она в рамках ВЭФ или вне их, но в эти дни».
По словам дипломата, «планируется две встречи. Первая в расширенном составе, в том числе с представителями Минобороны и Российской академии наук. Вторая, как говорится, один на один, только в присутствии переводчиков». Он отказался отвечать на вопрос: «связано ли участие в переговорах российских военных и ученых с техническими вопросами ядерного разоружения КНДР?», заметив, что «этот состав одобрен всеми сторонами переговорного процесса».
Также, по данным «АН», очень вероятен и прилет Владимира Путина в Пхеньян по дороге во Владивосток. Затем лидеры проведут встречу в столице Северной Кореи и вместе или по отдельности прибудут во Владивосток. «Если этот вариант будет одобрен – то это будет красиво!», - подчеркнул наш дипломат.
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