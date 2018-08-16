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Депутаты Госдумы намерены увеличить пенсии до 20-25 тысяч рублей
16 августа 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что ныне существующий размер пенсий никого не устраивает, и задача парламентариев – увеличить его до 20-25 тысяч рублей. Об этом было сказано на рабочем совещании в преддверии парламентско-общественных слушаний, которые намечены на 21 августа этого года.
- Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также, чтобы их размер составил не менее 40 процентов от заработной платы, - сказал Вячеслав Володин. - Для решения этих задач необходимо создать устойчивую и эффективную пенсионную систему – это главная цель проведения парламентско-общественных слушаний.
Он добавил, что до 24 сентября у всех заинтересованных сторон есть возможность обсудить и внести поправки в проект закона. В Челябинской области работой с общественниками, профсоюзами и экспертами занимается парламентарий Владимир Бурматов. У него уже прошли более 30 встреч и обсуждений этого вопроса.
- Общественные слушания, которые пройдут в Госдуме - важное мероприятие, которое позволит обобщить все собранные предложения, - подытожил парламентарий.
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