Эксперты проверили Wi-Fi в общественных местах

Как сообщают эксперты, в июле было проверено почти три с половиной тысячи точек доступа Wi-Fi в общественных местах. Подчеркивается, что больше всего проверок было проведено на территории Уральского, Центрального и Сибирского округов.

В общей сложности в ходе проверок было выявлено более сотни случаев нарушений, которые связаны с отсутствием идентификации пользователей, как сообщает НСН.