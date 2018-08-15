«Марш матерей» завершился в Москве без происшествий

Акция "Марш матерей" в поддержку фигурантов дела «Нового величия» в Москве в среду вечером завершилась без инцидентов. Участниками несогласованного властями мероприятия стали порядка 200 человек, - сообщает данные МВД RT.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан.

"Эхо Москвы" передает, что как только люди дошли до Верховного суда на Поварской 15, они стали скандировать: "Детям не место в тюрьме" и некоторые участники акции начали выходить на проезжую часть. Тогда литературный критик Анна Наринская взяла мегафон у полицейского и попросила всех не мешать движению автомобилей. После этого она отметила, что акция удалась, и призвала расходиться.

Участники марта оставили принесенные с собой игрушки у двери Верховного суда, сообщает РБК.