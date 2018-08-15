Мария Максакова не пустила в свой дом приехавшую в Киев мать Вороненкова

Оперная певица, вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова не пустила в свой дом в Киеве свекровь Людмилу Николаевну. Мать Дениса Вороненкова не была на похоронах сына. Но недавно она смогла побывать на могиле Дениса. На кладбище женщина возложила цветы на могилу сына. Мария Максакова оскорблена: мать не поздравила ее с днем рождения

Людмила Николаевна никогда не видела внука Ванечку - младшего сына Дениса. Она хотела встретиться с Марией Максаковой и внуком. Дозвониться по телефону до Марии Людмила Николаевна не смогла.

В Киеве приехала к дому, позвонила в дверь. Ее пропустили в холл, но объяснили, что Марии Максаковой дома нет. А на второй день Людмилу Николаевну даже не пустили в холл. Бабушка смогла только передать Ване подарки.

Менее месяца назад Мария Максакова была возмущена и обижена поступком своей мамы, которая не поздравила ее с днем рождения.