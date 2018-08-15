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В сеть попало видео со свадьбы Натальи Поклонской
15 августа 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
В сеть попало видео со свадьбы депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева.
Первым о свадьбе Натальи Поклонской написало издание Daily Storm. На его сайте появилось видео празднования бракосочетания пары в крымском ресторане. По данным издания, Поклонская и Соловьев сыграли свадьбу в элитном ресторане, владелец которого и шеф-повар - серб. На свадьбе присутствовали 32 человека, из них трое - дети. Банкет обошелся в 90 тысяч рублей. Шеф-повар приготовил фирменные сербские блюда. По его мнению, и невеста, и жених остались довольны.
Еще из деталей свадьбы известно, что Наталья Поклонская с подругами танцевала под песню "Хуторянка" Софии Ротару.
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