В сеть попало видео со свадьбы Натальи Поклонской

В сеть попало видео со свадьбы депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева.

Первым о свадьбе Натальи Поклонской написало издание Daily Storm. На его сайте появилось видео празднования бракосочетания пары в крымском ресторане. По данным издания, Поклонская и Соловьев сыграли свадьбу в элитном ресторане, владелец которого и шеф-повар - серб. На свадьбе присутствовали 32 человека, из них трое - дети. Банкет обошелся в 90 тысяч рублей. Шеф-повар приготовил фирменные сербские блюда. По его мнению, и невеста, и жених остались довольны.

Еще из деталей свадьбы известно, что Наталья Поклонская с подругами танцевала под песню "Хуторянка" Софии Ротару.