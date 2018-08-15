Путин заметил, что в соцсетях не хватает позитивных сообщений
15 августа 2018, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин принял участие в работе молодёжного образовательного форума "Машук-2018" в Пятигорске. В ходе встречи с молодёжью Президент России высказал мнение, что в соцсетях не хватает позитивного контента.
Один из участников форума рассказал главе государства, как производят контент для студенческих студий. Исраил Тамаев поделился, что в основном этот контент распространяется в соцсетях, в дальнейшем его студия намерена сотрудничать с телеканалами в регионах.
Путин обратил внимание, что авторы проекта работают в соцсетях. "Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный". А именно позитива в соцсетях не хватает, подчеркнул Путин. "А он в сетях стопроцентно нужен", - заявил российский лидер.
Путин подчеркнул, что деятельность добровольцев, волонтёров для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур.
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