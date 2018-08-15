Компания Ford отзывает тысячи автомобилей в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о начале отзыва трех тысяч 968 автомобилей марки FORD. Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления. В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики.

Отзыву подлежат автомобили Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, реализованные с 2011 по 2016 годы, с VIN-кодами согласно приложению.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Форд Соллерс Холдинг» проинформируют владельцев автомобилей FORD, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Росстандарт также информирует об отзыве 40 автомобилей марки Audi A3, проданных в 2015 году. Причиной отзыва Audi A3 с 7-ступенчатой коробкой передач является возможное появление контрольной индикации в комбинации приборов из-за высокого давления в гидросистеме. Повышенное давление может привести к повреждениям аккумулятора давления и вызвать негерметичность в системе.