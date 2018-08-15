Больных острым гепатитом С в Подмосковье стало меньше

В Московской области почти в пять раз снизился показатель заболеваемости острым гепатитом С. Примечательно то, что этот показатель почти в три раза ниже, чем в среднем по стране.

В 2017 году показатель заболеваемости острым гепатитом С составил 13,89 случая на 100 тыс. населения, тогда как в России этот показатель равен 36,2 случая. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также эксперты отмечают то, что устойчивая тенденция к снижению наблюдается и в случае с хроническим гепатитом.