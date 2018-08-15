Актрисе Яне Трояновой пригрозили за организацию «Марша матерей»

Домой к Яне Трояновой, звезде сериала «Ольга», сегодня утром пришли из правоохранительных органов. Актрисе принесли предупреждение об административной и уголовной ответственности за проведение «Марша матерей».

В момент визита полицейских Трояновой не было в квартире. Бумаги вручили ее мужу, известному режиссеру Василию Сигареву. Он опубликовал в Сети документы, в которых сказано, что намеченное на вечер среды публичное мероприятие не согласовано властями, а значит, это нарушение закона и повлечет за собой наказание.

Судя по соцсетям, на Марш планируют пойти более тысячи человек, почти пять с половиной тысяч интересуются акцией. Активисты требуют отпустить на свободу молодых людей, обвиняемых по делу «Нового величия» - «политического кружка, организованного законспирированными сотрудниками силовых органов». За пять месяцев в тюрьме здоровье двух 18-летних девушек серьезно ухудшилось. Родители и общественники призывают хотя бы разрешить им до суда находиться под домашним арестом.