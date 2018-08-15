Путин: волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники

Президент России Владимир Путин в среду, 15 августа, в рамках выступления перед участниками форума "Машук" заявил, что деятельность волонтеров часто является более эффективной, чем работа чиновников.

Глава государства отметил, что во время встреч с волонтерами постоянно поражается, что они действуют не из-за прагматических интересов или для получения прибыли. Путин подчеркнул, что их работа связана исключительно с позывом души, добротой и милосердием, передает РИА "Новости".

Политик уточнил, что его заинтересовали абсолютно все проекты, которые ему продемонстрировали в рамках форума, поскольку все они являются востребованными.