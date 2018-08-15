Фонд капремонта Южного Урала переходит на максимальное качество

Как доложил сегодня, 15 августа, глава регоператора фонда капремонта региона Вадим Борисов губернатору Южного Урала Борису Дубровскому, фонд перестал наращивать объемы работ и переходит на максимальное качество работ.

Борис Дубровский выслушал доклад руководителя областного Фонда капремонтов Вадима Борисова. По данным аналитики, в текущем году существенно выросло количество замененных лифтов. Кроме того, жители все чаще отдают свое предпочтение накоплению средств на спецсчетах.

Добавим, что регоператор перестал наращивать объемы работ и перешел на максимальное качество. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".