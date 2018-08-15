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Дмитрий Чесноков - первый начальник советской тюрьмы

15 августа 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Дмитрий Чесноков - первый начальник советской тюрьмы

Челябинский историк и краевед Алексей Яловенко завершил основную работу над очередным объемным исследованием, посвященным челябинскому острогу. В скором времени эта уникальная монография должна выйти в свет. Книга написана на документальной основе, в жанре научной прозы, и, несомненно, привлечет внимание всех кого интересует прошлое Челябинска.

Яркие и колоритные исторические персонажи помогут составить представление о некоторых необычных типажах, наиболее выпукло представляющих так называемую южноуральскую ментальность. Как совокупность черт характера, присущую авантюрным и предприимчивым людям, ранее заселившим эти неспокойные приграничные земли Российской империи. Алексей Федорович, любезно представил нашей редакции некоторые документы найденные им в архивах. И раньше не публиковавшиеся в открытой печати:

Напомним, что тюрьма по ул. Российской в Челябинске открылась девятого ноября 1908 года. Её строили как пересыльную тюрьму, а точнее как пересыльный замок. Первым смотрителем Челябинского тюремного замка был коллежский секретарь Михаил Андреевич Петров. А в 1910 г. начальником (смотрителем) этой пересыльной тюрьмы, стал коллежский секретарь, а в дальнейшем титулярный Советник, типичный представитель служилого дворянского сословия того времени, Яков Павлович Добровольский. Скорее всего, Добровольский был начальником тюремного замка до 23 июля 1919 года. Потому, что 24 июля 1919 года 242 Волжский полк (командир полка С. С. Вострецов) и 243 Петроградский полк (командир полка Шеломенцев) прорвались в Челябинск. В этот день был сформирован Челябинский ревком. И началось, так называемое «победное шествие советской власти». После восстановления в Челябинске советской власти в июле 1919 года Георгий Чикишев, он же Жорж Ромский стал начальником городской и заместителем начальника губернской милиции.



С 24 июля 1919 года по 19 октября1919 г. начальником тюрьмы был назначен, не менее колоритный субъект - Дмитрий Чесноков. Судя по некоторым заметкам, он явно любил выпить, хотя и «не допивался до конца». Как довольно туманно пишут в летописях «прибыл он в Челябинск вместе со всеми». Вот наиболее яркие фрагменты биографии первого при советской власти начальника челябинской тюрьмы, члена ВКП (б) с 1917 года, челябинской организации, п/б № 146008, Чеснокова Дмитрия Ивановича, написанной им самим в 1926 году (орфография и пунктуация сохранены):

- До 1917 года я не разбирался и не имел понятия о политических партиях, да и вообще в политике был профан, но инстинктивно чувствовал кто враг, а кто друг рабочего класса и в то же время во мне развивались инстинктивные взгляды анархиста.

- С 1917 года начинается моя сознательная жизнь, как в области политической, так и бытовой. До вступления в партию меня считали анархистом, в то время я защищал сторону большевиков. Некоторые товарищи часто мне говорили, почему ты не вступаешь в партию, ведь ты хотя и беспартийный, но стоишь на стороне большевиков, я на это отвечал, подождите ребята, что вступить никогда не поздно, дайте присмотреться и вот в самый момент реакции временного правительства и травли на большевиков после Июльских событий я вступаю в партию.

- После Октябрьской революции, как красногвардеец, принимаю участие в борьбе с реакционно-настроенным казачеством, после Чехословацкого переворота работал в контрразведке Челябинской подпольной организации ВКП(б) (как военный шпион).



- Особенных, выдающихся событий в нашей семье не было, жили не плохо, и не хорошо, отец старался из меня сделать грамотного человека, отдавал в ряд школ, но меня из них исключали за любовь к путешествиям, был, как говорят, «Ухо с глазом», читал Майнрида, Луи Буссинара и других им подобных писателей. Начитавшись приключенческих романов, бросал школу и уезжал путешествовать. Благодаря тому, что отец по роду своей службы очень редко бывал дома, всегда в поездках, а мать была больной, нервным и безграмотным человеком, кроме своих слез ничем и ни чем не влияла на моё воспитание, я рос и воспитывался сам по себе в окружающей меня среде.

- Еще, будучи мальчишкой лет 12-13 уехал в город Казань и для дальнейшего путешествия, дабы подработать на дорогу поступил в Казани в ресторан Чигарина посудником, при том ещё характерная черта моего характера это то, что я до 1917 года ни в одном предприятии, ни в одном учреждении более 3-х месяцев не работал, не потому конечно, что меня не держали, или еще что, а просто мне надоедало, и я спешил в другое место, и лишь 1917 год, и то только в силу сложившихся обстоятельств и дисциплины заставило меня работать более 3-х месяцев.

- С 14-15 лет пошёл работать сначала по частным кустарно- ремесленным механическим и слесарно-кузнечным мастерским, а после более в крупные частные, государственные учреждения. На первых порах учеником, потом молотобойцем, кровельщиком, каменщиком, кочегаром, масленщиком, помощником слесаря, слесарем и просто чернорабочим, сторожем, санитаром и т.п.

- Во второй половине 1914 года, с начала объявления войны пошел добровольцем (здесь я поясняю) не будучи политически развитым в то же время никогда не был патриотом, и если пошел добровольцем, то только лишь из-за любви к путешествию и к острым ощущениям и затем, что бы узнать что такое война, о которой так много говорят.

- На военной службе я пробыл не долго, 18 декабря 1914 года, в последнем наступлении на Карпатах был ранен и отправлен в тыл, по излечении был уволен на три месяца, после на шесть месяцев, а в последствии уволен совершенно от военной службы, как утерявший физические трудоспособности на 70%.

- И после ранения в 1915 году стал агентом по заготовке хлеба для нужд армии. Работал, примерно, по следующим предприятиям и учреждениям (за давностью времени здесь могут быть некоторые неточности в годах и времени службы в том или ином предприятии или учреждении) в 1909-1910 годах работал по частным мастерским, в 1910-1911-1912 годах на угольных копях, в золотых приисках «ГОТЦА», в 1913 году на железной дороге, в начале 1914 года на Калатинском (в Невьянске) медеплавильном заводе. Слесарем по постройке элеваторов Челябинского и Чумлякского.



- В 1916 году работал слесарем нам второй Чусовой драге, с января месяца 1917 г. по 1919 г. работал слесарем в Челябинском депо, уволен при Колчаке за саботаж (больше они за мной ничего не могли заметить).

- С 24 июля 1919 года по октябрь 1919 года был начальником челябинской тюрьмы,

- С октября 1919 года по февраль 1920 года был помощником начальника городской милиции и начальником милиции 4-го района, был в Омске на юридических курсах, по окончанию которых, прибыв в Челябинск, был направлен в ГПУ (бывшее ЧК), где с мая 1920 года по октябрь или сентябрь 1921 года работал в должностях Помощника уполномоченного и техника по документам, уволился по болезни.

- В 1920 году, работая в ГПУ, где под моим частично руководством и непосредственным участии была ликвидирована подпольная организация белогвардейцев под названием «Голубая армия». В 1921 году участвовал, как уполномоченный контрразведки на Мокушенском боевом участке по ликвидации, в Курганском, Ишимском уездах кулацко - эсэровского восстания.

- В конце 1921 года и начале 1922 года работал в Железнодорожном райкоме ВКП, в 1922 году месяцев 8-9 работал в Транспортном ГПУ в должности уполномоченного и начальника агентурно-информационного отдела, из транспортного ГПУ ушел, вернее, отозвали согласно постановлению контрольной комиссии (за выпивку) и моего личного заявления…

- В последних числах декабря 1922 года уехал во Владикавказ, где до мая 1923 года работал в Горском Наркомфине в должности финагента, с мая по октябрь 23 года работал в ГСНХ в должностях – зав. текстильной фабрики и помощником заведующего всей консервацией ГСНХ. В ноябре уехал в Челябинск. С января 1924 года по февраль работал заведующим мучной лавкой в заводе г. Миасс. С февраля 1924 года был командирован в деревню в Миасский район Челябинского округа Зав. Орготделом Райкома ВКП (б), где проработал до июня (по болезни был снят) лечился, август и сентябрь работал Зав.детдома, и с 1 октября 1924 года работаю в должности Заведующего политической секцией Челябинского Окружного архбюро и уполномоченного Истпарта (Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) Челябинского Окружкома. ВКП(б). Последнее время временно исполняю должность Зав. Окружного архбюро…

28 июля 1926 года. (подпись) Чесноков.

ОГАЧО Фонд № 596. оп 1. д.323

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Дмитрий Чесноков - первый начальник советской тюрьмы

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