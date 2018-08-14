У страха глаза велики. Украинцы отыскали двух Путиных

Новая национальная «Забава» поразила украинские СМИ, называется «Найди двойника Путина». Журналисты пытаются подсчитать, сколько российских президентов присутствует на официальных мероприятиях.

Несколько дней назад одно из украинских изданий сообщало, что жители Крыма могли увидеть сразу двух глав государства, которые не очень похожи друг на друга. Об этом на своей странице в социальной сети написал и заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий: «В субботу в Крыму практически одновременно засветились два разных Путина: один - в церкви, второй - в театре, на оперном фестивале в Херсонесе».

На двух фотографиях, которые автор прикрепил к своему посту можно заметить лишь то, что на президенте разные костюмы и снят он с разных ракурсов. Но астропсихолог, к которому обратились украинцы, «обнаружила», что на фото действительно два разных Путина и один из них – бурят.

Кстати, идея «двойников» главы государства находит поддержку и у наших соотечественников. Только они считают, что их огромное количество и уже никто точно не знает, как выглядит настоящий президент России Владимир Путин. «Весьма сложно сказать, где настоящий Путин. Очень много конспирологических версий. Не исключаю, что за более чем 18 лет могли найти достаточное количество персонажей, которые способны выполнять эту роль, когда необходимо общение с людьми», – цитируют «Дни.ру» высказывания российского адвоката и правозащитника Николая Полозова.

Видимо, все же с горилкой нужно быть по осторожее украинским коллегом, и адвокатов российских угощать не стоит.