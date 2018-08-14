Водитель не стал ждать пассажирку, у которой в автобусе сидел слепой ребенок

Инцидент произошел на автостанции «Курортная» в Симферополе, водитель не дождался пассажирку у которой в автобусе остался незрячий ребенок. О происшествии на своей странице в Facebook сообщил житель Санкт-Петербурга, муж туристки Андрей ЧЕПАКИН, пишут «Аргументы недели-Крым».

По его словам, 12 августа его супруга с сыном сели в автобус Судак – Севастополь, на автостанции в Симферополе жена ЧЕПАКИНА Юлия предупредила сидящих рядом пассажиров о том, что ненадолго покинет салон, чтобы посетить туалет. Вернувшись к месту стоянки автобус женщина не обнаружила, водитель уехал раньше положенного времени. Позже выяснилось, что пассажиры предупредили водителя, однако тот заявил, что женщина «догонит автобус, если захочет».

При помощи диспетчера симферопольской станции девушке удалось организовать погоню за автобусом. Оставшийся в автобусе сын очень испугался и какое-то время не мог разговаривать.

«А теперь на минутку – Ванька с рождения не видит и у него инсулиновый диабет. Это значит, что необходимы регулярные инъекции. Это значит, что любой стресс может иметь для него фатальные последствия. Я считаю, что водителя надо найти и наказать. Хотя бы для того, чтобы в нашей ситуации не оказались другие люди. Точно, что человеческие жизни ему доверять нельзя, ибо они для него лишь груз», – заявил ЧЕПАКИН.

Он также отметил, то со своей стороны принял все возможные меры.