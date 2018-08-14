Как украинские военные обстреливают ДНР во время перемирия

На Донбассе режим «хлебного перемирия». Он объявлен с начала июля и действует бессрочно. Обстрелы все равно продолжаются. Украинская сторона каждый день перепахивает Донецкую народную республику минами. Корреспондент АН съездил на одну из горячих точек и посмотрел, как действует режим тишины.

«Хлебное перемирие» в Коминтерново — это каждый день обстрелы. В сводках скупые строчки статистики, типа той, что показывают по телевизору: «В период с 20:40 по 21:20 со стороны населенного пункта Водяное украинской стороной было выпущено три мины калибром 120 мм по населенному пункту Коминтерново». В жизни совсем другие эмоции.









«Братан, да какое тут перемирие. Сегодня ночью рядом с позицией прилет был», — уставшим голосом сообщает корреспонденту АН боец с позывным Робот. Ответив на вопрос журналиста, военнослужащий армии ДНР меняется с боевым товарищем, и идет со смены отдыхать.









Четыре года войны превратили Коминтерново в израненного ветерана. Село скалится в небо скелетами некогда жилых домов. Дорогу разъело кариесом войны, то и дело попадаются ямины от разорвавшихся мин. В силу старости они уже даже не воронки, а просто кусок поселкового ландшафта с естественной растительностью: некоторые из них уже заросли густой травой.









Свежие воронки большей частью во дворах. За четыре года боевых действий украинские минометчики научились попадать точно в цель и теперь стреляют аккурат по крышам жилых домов.

Топи на полную

«Здесь топи на полную», — предупреждает ротный замполит корреспондента АН, который сидит за рулем автомобиля. Мы еще только въезжаем в Коминтерново. Заместитель командира по работе с личным составом едет как сопровождающий, и обеспечивает безопасность поездки.

Мы выскакиваем на пригорок и мчим, сверкая бликами от лобового стекла по дороге, которая хорошо просматривается с позиций украинских военных. Этот отрезок по прямой самый опасный. По машине могут шарахнуть из ПТУРа и тогда от нас останется лишь… ну может, что-нибудь да останется. Собрав все кочки по дороге, мы в считанные минуты доезжаем до спасительного поворота и скрываемся из зоны видимости украинских военных. Если бы сейчас нас поймал какой-нибудь гаишник, то штраф получился бы на огромную сумму. На опасном участке корреспондент АН превысил скорость километров на 60.

«Здесь машину не ставь», — предупредил замполит корреспондента АН, когда мы наконец остановились: «Укроповские беспилотники засекут, могут сбросить мины».









Машину приходится ставить под деревьями. Пока мы идем к позициям, во дворах то и дело попадаются машины местных жителей. На вопрос «а у них, что проездной, что они от беспилотников не прячутся», следует ответ: «Да укропы их уже знают, автопарк местных они уже весь выучили. А твоя машина новая».

Так обычно выглядят «понты» военных, которые любят нагнать жути на туристов войны, как в шутку иногда называют военных корреспондентов, приезжающих на позиции. На самом деле, выучить все машины достаточно проблематично. Ставить машину под деревом рискованно уже из тех соображений, что если оно упадет, то автомобиль придавит. Но на всякий случай, приходится загонять «боевой пепелац» под естественный навес из густой кроны.

«Чтобы нарисовать весь масштаб трагедии», — продолжает ерничать замполит: «Противник вокруг нас. Все улицы, по которым пойдем, простреливаются».









Он здесь уже не первый год, знает каждый закоулок и теперь показывает руками во все стороны, поэтому корреспондент АН вынужден пугаться. Сейчас день, вся стрельба как правило начинается ночью. Тем не менее, по совету заместителя командира роты по работе с личным составом держаться приходится исключительно края дороги. Спустя пару дней мы будем возвращаться по ней уже по самой середине, как ходят все. Дорога эта действительно простреливается. Но пули летят над головой, потому что пригорок мешает противнику опустить линию ведения огня до уровня человеческого роста.

Час Х

С наступлением темноты наступает час икс. Чем именно не угодили украинским воякам позиции армии ДНР на юге, пока остается загадкой. Сначала на украинской стороне просыпаются автоматчики. Они пытаются спровоцировать бойцов армии ДНР, но те лишь ухмыляются, сидя в окопах. Так могут ухмыляться лишь сильные люди, которые хорошо знают цену своему слову.

Огонь усиливается. Дорогу, по которой еще пару часов назад мчался автомобиль корреспондента АН, начинает простреливать крупнокалиберный пулемет. Конечно, это не ПТУР, но сейчас там передвигаться достаточно опасно.

А сейчас на этой дороге никого и нет. Бойцы находятся на позициях. Это не боевая тревога. Стрельба в Коминтерново дело обычно, необычно было бы если бы стрельбы не было — такое оно тут «хлебное перемирие». Бойцы на позициях находятся в режиме своеобразного боевого ожидания.

Наименование позиции называть нельзя. Это первая линия обороны, и противник тут реально с трех сторон. Украинские военные слушают все переговоры по рации, и там эта позиция упоминается в контексте различных докладов. За четыре года войны она превратилась в хороший укрепрайон.

«Копаем сами», — рассказывает Саня Робот. — «Никто нас не заставляет: работаем на себя. Чем лучше укрепимся, тем больше вероятности выжить».

Разрыв неподалеку заставляет вздрогнуть. В фильмах про войну в такие моменты в окоп обязательно эффектно сыпется земля. Но в этот раз противник как обычно закинул снаряд в село, тот упал среди домов. Земля в таких случаях обычно не долетает. Могут долететь осколки. Это физика. Сначала осколки летят вверх, потом падают вниз. Разлет может составить несколько сот метров. Саня Робот затихает, и прислушиваться.

«Выход», — говорит Робот спокойным голосом и начинает считать по себя секунды.

Выход — это не команда, а скорее предупреждение всем. Означает, что противник выпустил мину либо выстрелил из гранатомета. Отсчет секунд позволяет рассчитать расстояние, с которого выпущена мина. Опять разрыв. В этот раз прилетел «сапог». Так называют станковый противотанковый гранатомет.

«А они так зарабатывают деньги», — так Саня Робот разгадывает загадку корреспондента чем именно не угодили украинским военным позиции в Коминтерново: «Им насчитывают тысячу гривен за день, когда они обстреливают нас тут».









Он сетует на то, что стрелять нельзя. А в Коминтерново никто не сетует на стрельбу украинской стороны. К ней тут привыкли даже кошки, которые в обычной жизни при громких звуках прижимают уши и сбегают. Здесь, когда взорвался «сапог», живущий на одной из позиций кот даже ухом не повел, а продолжал заниматься тем, чем занимаются все коты в свободное время. Скажем так, «намывал гостей».

На что сетуют в Коминтерново

Как и Саня Робот здесь все сетуют лишь на то, что нельзя стрелять в ответ. Отвечать можно только в случае явной атаки. На подобное способны лишь очень мужественные люди, которые знают цену своим действиям. Они не отвечают на провокации, потому что знают, что одним ударом в ответ запросто убьют или покалечат провокатора. Поэтому лишь сурово смотрят с презрительной усмешкой. Коминтерново усмехается в лицо противнику флагом, который развевается над одним из построек.









Где-то неподалеку гукнуло. Этот выход оказался прилетом мины. Потом гукнуло еще раз, и еще. Украинские военные зарабатывали свою тысячу гривен. Очередной день хлебного перемирия завершился сухими строчками в сводке статистики: «Представительство Донецкой Народной Республики в #СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 10 раз. По территории #ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 120 мм – 2 раза (24 мины); танки – 1 раз (9 выстрелов); РПГ/СПГ -5 гранат, крупнокалиберное стрелковое оружие -1 раз; стрелковое оружие -1 раз.

Донецкое направление: БТР/БМП – 2 раза (31 выстрел); крупнокалиберное стрелковое оружие -1 раз; стрелковое оружие -2 раза.

Мариупольское направление: минометы 120 мм – 3 раза (16 мин), минометы 82 мм – 1 раз (6 мин); РПГ/СПГ -7 гранат, крупнокалиберное стрелковое оружие -1 раз; снайперское оружие -1 раз; стрелковое оружие -2 раза.

В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. шахты им. Гагарина, пос. ш-ты им. Изотова), Ясиноватая, Спартак, Октябрь, Ленинское, Сосновское, Сергеевка, Коминтерново.

Как сообщалось ранее, в результате обстрела н.п. Коминтерново, повреждения получили домостроения по адресам:

ул. Ахматовой, 28 (повреждена кровля);

ул. Кирова, 34 (повреждение хозяйственной постройки).»

О жертвах и пострадавших не сообщается ничего. В Коминтерново их в тот день, когда там побывал корреспондент, не было.