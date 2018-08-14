Энергетики «МРСК Урала» реконструируют в Златоусте ЛЭП

Зам гендиректора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» Антон Дьячков на рабочем совещании узнал ход масштабной реконструкции ЛЭП в Златоусте. От нее питаются «Златоустовский электрометаллургический завод» и ОАО «РЖД», а также жители и соцучреждения.

Здесь две воздушные линии были построены в 1932 и 1939 году: это старые ВЛ 110 кВ «Таганай – Златоуст 3» и ВЛ 35 кВ «Уржумка тяга - Златоуст тяга». Они идут по горной и лесистой местности с серьезными перепадами высот. Для линий заменят древние деревянные опоры на металл железобетон, заменят более 23 километров кабеля и грозозащитного троса, а также изоляции и арматуры. На эти цели будут направлены свыше 115 миллионов рублей.

Работы завершатся в 2019 году. Кроме ремонта здесь смонтируют новый участок длиной 7.5 километра для совместной подвески проводов обоих линий. По итогам текущей работы Антон Дьячков отметил, что ремонт укладывается в установленный график.