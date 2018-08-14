НАК: террористы пытаются создать ячейки по всей России

Международные террористические организации пытаются создать свои ячейки на всей территории Российской Федерации. Об этом заявили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК). Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму

Как рассказал глава комитета, директор ФСБ Александр Бортников, при помощи мигрантов и пользователей соцсетей террористы пытаются организовать новые противозаконные ячейки. Тем самым они не оставляют надежды дестабилизировать ситуацию в России с помощью «резонансных преступлений».