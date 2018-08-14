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Алексей Лысенков: Пляжи в Крыму забиты, отели переполнены- люди едут отдыхать
14 августа 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Пляжи в Крыму забиты до отказа, отели переполнены и даже по пути на полуостров все гостиницы заполонили желающие отдохнуть в Крыму, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом заявил российский режиссер и телеведущий Алексей ЛЫСЕНКОВ, который на собственной машине приехал на отдохнуть в республику.
«Если вам скажут, что в Крыму пустые пляжи – не верьте. В Крыму нет ни одного свободного камушка, на который можно присесть или хотя бы к нему прислониться. Занято практически все», – говорит он в видеоролике, который записал в Крыму и опуликовал у себя в Facebook.
Кроме того, он отметил, что Крымский мост «стоит того, чтобы по нему проехать», и люди решили это лично проверить, так как на полуострове ЛЫСЕНКОВУ встретились автомобили с номерами «от Москвы до самых до окраин».
Телеведущий подчеркнул, что по пути на полуостров, в частности в Ростове-на-Дону, все отели заняты, людьми, которые со всей России едут в Крым.
Отметил ЛЫСЕНКОВ и пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны материка и после моста в районе Феодосии.
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