Алексей Лысенков: Пляжи в Крыму забиты, отели переполнены- люди едут отдыхать

Пляжи в Крыму забиты до отказа, отели переполнены и даже по пути на полуостров все гостиницы заполонили желающие отдохнуть в Крыму, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом заявил российский режиссер и телеведущий Алексей ЛЫСЕНКОВ, который на собственной машине приехал на отдохнуть в республику.

«Если вам скажут, что в Крыму пустые пляжи – не верьте. В Крыму нет ни одного свободного камушка, на который можно присесть или хотя бы к нему прислониться. Занято практически все», – говорит он в видеоролике, который записал в Крыму и опуликовал у себя в Facebook.

Кроме того, он отметил, что Крымский мост «стоит того, чтобы по нему проехать», и люди решили это лично проверить, так как на полуострове ЛЫСЕНКОВУ встретились автомобили с номерами «от Москвы до самых до окраин».

Телеведущий подчеркнул, что по пути на полуостров, в частности в Ростове-на-Дону, все отели заняты, людьми, которые со всей России едут в Крым.

Отметил ЛЫСЕНКОВ и пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны материка и после моста в районе Феодосии.