Школьные программы по физике и информатике в России предлагают изменить

Министерство просвещения РФ призывают изменить школьные программы по информатике и физике. Соответствующее предложение содержится в письме, поступившем на имя главы ведомства Ольги Васильевой.

Организаторы Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" убеждены, что в рамках уроков информатики школьники должны изучать темы больших данных и постигать основы технологии блокчейн. Как сообщает RT , также ребят должны учить созданию типовых программ для работы беспилотников и роботов.

Что касается физики, то занятия рекомендуют проводить на предприятиях и предоставлять школьникам возможность самостоятельно конструировать различные аппараты.