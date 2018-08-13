Минфин предложил новый налог для физлиц и предпринимателей

Министерство финансов РФ предложило ввести новый налог для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц - экологический налог. Законопроект опубликован на сайте нормативно-правовых актов. В Минфине подсчитали, что сейчас плата за негативное воздействие на окружающую среду собирается плохо, поэтому ведомства предложило признать платеж налогом и установить фиксированные ставки за выбросы.

Министерство предлагает дополнить Налоговый кодекс главой "Экологический налог", - сообщает ТАСС. В Минфине предлагают признать платеж налогом и установить фиксированные ставки за выбросы начиная с 2020 года. Ставки по налогу будут твердыми, их установят для каждого вредного вещества. Налог станут взимать в соответствии с массой вещества, загрязняющего окружающую среду.

Проработать возможность включения в Налоговый кодекс неналоговых платежей в январе 2018 года поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.