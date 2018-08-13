В Севастополе будут сдавать в аренду недостроенную дачу Виктора Януковича

Севастопольское правительство объявило о проведении 11 сентября аукционов на право аренды пяти земельных участков в урочище Батилиман, где располагаются недострои так называемой дачи экс-президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, пишут "Аргументы недели-Крым".

Речь идет об участках общей площадью 3,8 гектара, которые хотят сдать в аренду на 9 лет за 13,6 миллиона рублей в год. По данным Севприроднадзора, три из пяти сформированных земельных участков расположены в границах природного ландшафтного заказника «Мыс Айя».

Это участки с кадастровыми номерами 91:01:058001:666 (кадастровая стоимость – 54,8 миллиона рублей), 91:01:058001:667 (71,4 миллиона) и 91:01:058001:702 (12,8 миллиона). А два участка с кадастровыми номерами 91:01:058001:668 (113,9 миллиона) и 91:01:058001:669 (139,2 иллиона) не входят в границы заказника.









Выходит, что власти региона выставили на аукцион значительные территории заказника и участки, вплотную расположенные к заказнику. Кроме того, с молотка уйдет дорога и прибрежная зоны с набережной и пирсами.

По документам эти земли разрешается использовать для туристического обслуживания. Но никто не уточняет, что именно подразумевается под «обслуживанием».

При этом на данных участках можно реконструировать и проводить капремонт существующих зданий, модернизировать коммуникации без увеличения их пропускной способности. Также там разрешена оздоровительная и рекреационная деятельность, оборудование и прокладка туристических троп, организация турстоянок и лагерей.

Разрешаются и иные формы отдыха населения, но их нужно согласовывать с правительством Севастополя.