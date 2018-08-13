Коржаков прокомментировал мнение Доренко о заказчике убийства Влада Листьева
13 августа 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава Службы безопасности президента РФ Бориса Ельцына Александр Коржаков призвал не доверять словам бывшего телеведущего, известного журналиста, ныне главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко о том, что олигарх Борис Березовский считал его заказчиком убийства Владислава Листьева.
Убийство Владислава Листьева не раскрыто с 1 марта 1995 года. После того, как его коллега Дмитрий Захаров дал понять, кто мог быть причастен к гибели Листьева, Сергей Доренко высказал своё мнение.
По мнению Доренко, если бы Березовскому не понравился принцип работы Листьева, он бы просто попросил его с работы. Доренко рассказал, что сам Борис Березовский считал заказчиком убийства Листьева Александра Коржакова. Журналист уверен, мнение Березовского в этом вопросе было ошибочным.
По версии Доренко, заказчиком убийства Влада Листьева "был не кто-либо из ключевых деятелей телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира".
Александр Коржаков заявил РБК, что не стоит доверять словам главного редактора "Говорит Москва" Сергея Доренко о том, что Борис Березовский считал его заказчиком убийства гендиректора ОРТ Владислава Листьева.
Коржаков прокомментировал слова Доренко в интервью РБК: "Доренко всю жизнь работал на деньги Березовского. Березовский подбежал ко мне первый после убийства Влада Листьева".
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес