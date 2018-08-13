Коржаков прокомментировал мнение Доренко о заказчике убийства Влада Листьева

Бывший глава Службы безопасности президента РФ Бориса Ельцына Александр Коржаков призвал не доверять словам бывшего телеведущего, известного журналиста, ныне главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко о том, что олигарх Борис Березовский считал его заказчиком убийства Владислава Листьева.

Убийство Владислава Листьева не раскрыто с 1 марта 1995 года. После того, как его коллега Дмитрий Захаров дал понять, кто мог быть причастен к гибели Листьева, Сергей Доренко высказал своё мнение.

По мнению Доренко, если бы Березовскому не понравился принцип работы Листьева, он бы просто попросил его с работы. Доренко рассказал, что сам Борис Березовский считал заказчиком убийства Листьева Александра Коржакова. Журналист уверен, мнение Березовского в этом вопросе было ошибочным.

По версии Доренко, заказчиком убийства Влада Листьева "был не кто-либо из ключевых деятелей телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира".

Александр Коржаков заявил РБК, что не стоит доверять словам главного редактора "Говорит Москва" Сергея Доренко о том, что Борис Березовский считал его заказчиком убийства гендиректора ОРТ Владислава Листьева.

Коржаков прокомментировал слова Доренко в интервью РБК: "Доренко всю жизнь работал на деньги Березовского. Березовский подбежал ко мне первый после убийства Влада Листьева".