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«ВКонтакте» планирует сделать страницы пользователей полностью приватными
13 августа 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная социальная сеть «ВКонтакте» планирует ввести дополнительные меры, которые будут ограничивать доступ к материалам пользователей. По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, в ближайшее время появится возможность сделать свой профиль полностью приватным, который будет открытым только для друзей.
Рогозов также отметил, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Сети с течением времени ухудшается. «Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступления», - написал Андрей Рогозов.
Он подчеркнул, что «ВКонтакте» обязана выполнять российские законы, однако она против необоснованных преследований за публикации в Сети.
В ближайшее время социальная сеть уберёт возможность видеть список людей, которые сделали репост какой-либо записи. Такая возможность будет только у авторов публикации.
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