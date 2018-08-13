«ВКонтакте» планирует сделать страницы пользователей полностью приватными

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» планирует ввести дополнительные меры, которые будут ограничивать доступ к материалам пользователей. По словам управляющего директора «ВКонтакте» Андрея Рогозова, в ближайшее время появится возможность сделать свой профиль полностью приватным, который будет открытым только для друзей.

Рогозов также отметил, что ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в Сети с течением времени ухудшается. «Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. И нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступления», - написал Андрей Рогозов.

Он подчеркнул, что «ВКонтакте» обязана выполнять российские законы, однако она против необоснованных преследований за публикации в Сети.

В ближайшее время социальная сеть уберёт возможность видеть список людей, которые сделали репост какой-либо записи. Такая возможность будет только у авторов публикации.