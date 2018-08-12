Дмитрий Медведев поздравил строителей с профессиональным праздником‍

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня, 12 августа, поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив их трудолюбие и преданность своему делу.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте кабмина РФ поздравлении-телеграмме. В сообщении подчеркивается, что речь идет об одной из важнейших сфер экономики, которая меняет весь облик страны.

По словам премьера РФ, появление новых промышленных и социальных объектов, культурных, развлекательных центров, микрорайонов и зеленых зон - все это относится к плодам трудов строителей.

Также глава правительства России отметил, что представители строительной сферы дают людям "возможность жить и работать в достойных условиях".

Политик добавляет, что строителям в ближайшем будущем придется нарастить объемы строительства, чтобы таким образом привести в жизнь масштабные планы по переселению россиян из ветхого жилья.