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Дмитрий Медведев поздравил строителей с профессиональным праздником
12 августа 2018, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня, 12 августа, поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив их трудолюбие и преданность своему делу.
Об этом сообщается в опубликованном на сайте кабмина РФ поздравлении-телеграмме. В сообщении подчеркивается, что речь идет об одной из важнейших сфер экономики, которая меняет весь облик страны.
По словам премьера РФ, появление новых промышленных и социальных объектов, культурных, развлекательных центров, микрорайонов и зеленых зон - все это относится к плодам трудов строителей.
Также глава правительства России отметил, что представители строительной сферы дают людям "возможность жить и работать в достойных условиях".
Политик добавляет, что строителям в ближайшем будущем придется нарастить объемы строительства, чтобы таким образом привести в жизнь масштабные планы по переселению россиян из ветхого жилья.
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