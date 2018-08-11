В выходные россияне смогут понаблюдать за «потоком Персеиды»

Ежегодный звездный поток Персеиды смогут увидеть земляне в эти дни. При условии безоблачной погоды с вечера субботы до утра воскресенья можно будет наблюдать сгорание до 120 метеоров в час.

Свечение белых метеоров может продлиться несколько секунд. Москвичам лучше всего смотреть на небо в ночь с воскресенья на понедельник, сообщается на сайте планетария. Наблюдать за падающими звездами можно будет и в другие ночи, но именно в выходные будет максимальная концентрация метеоров.

Специалисты рекомендуют тем, кто хочет понаблюдать за этим красивым астрономическим явлением, уехать из города, так как для этого нужна достаточная темнота.