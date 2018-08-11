Подбросили! В еврейской общине нашли антисемитскую литературу

В офисе Московской еврейской общины прошли обыски по делу об экстремизме. К удивлению сотрудников отделения по борьбе с экстремизмом МВД России они обнаружили в религиозном центре антисемитскую литературу. Представители общины заявили, что эти книги подбросили.

«В ходе обследования была обнаружена националистическая литература, не принадлежащая Каргину, а явно подброшенная в кабинет. Среди этих книг была обнаружена антисемитская литература, что является абсурдом!», — сообщил РАПСИ адвокат Игорь Зубер.

Адвокат добавил, что на следующей недели Александра Каргина, из-за которого и проходили обыски в еврейском центре, вызвали в полицию для разъяснения ситуации.