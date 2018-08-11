Экономисты придумали новую формулу подсчета пенсий

Новый вариант расчета пенсий придумали экономисты. Они назвали Бальную систему начислений не эффективной и именно в ней они увидели причину роста теневой занятости и «черных заплат». Доклад «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации», написанный тремя известными экономистами: бывшим замминистра здравоохранения и социального развития Юрием Ворониным, проректором Академии труда и социальных отношений Александром Сафоновым, и профессором Высшей школы экономики Евгением Гонтмахером оказался в распоряжении РБК. Эксперты предлагают использовать стажево-заработковую формулу. Эта формула настраивается так, что полную пенсию получит только тот, кто целиком выработает стаж. И полный стаж уже будет с учетом повышения пенсионного возраста. При этом предполагается увеличить стаж и сотрудникам силовых структур и снизить количество чиновников, что сможет гарантировать рост зарплат населению. Досрочные же пенсии, например, из-за полученного профзаболевания, следует заменить системой страховых выплат. Для новой модели потребуется объединить Пенсионный фонд, Фонда ОМС и Фонд социального страхования, поскольку каждая из структур решает слишком узкие задачи, а нужно видеть картину в целом.