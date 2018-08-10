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Горячий топ региональных новостей

10 августа 2018, 22:40 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Горячий топ региональных новостей
globallookpress.com

На повестке дня уходящей неделе 75-летие победы в Курской битве, пепловый выброс на вулкане Карымский на Камчатке, пожар в Новосибирске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери отметят 75-летие победы в Курской битве. Как сообщает Афанасий-бизнес, 23 августа в Твери вспомнят одно из важнейших сражений Великой Отечественной войне. В этот день 1943 года советские войска одержали победу над фашистами в битве на Курской дуге и окончательно перешли к стратегическому наступлению на противника, который с тех пор вынужден был только оборонятся.

Пепловый выброс произошел на вулкане Карымский на Камчатке. По спутниковым данным группы наблюдения за вулканической активностью «KVERT», днем 7 августа 2018 года произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Высота пеплового выброса составила 2500 метров. Высота вулкана — 1486 метров, пишет Полуостров Камчатка.

Новосибирцы проснулись в дыму от горящей свалки — специалисты превышений ПДК не обнаружили. Специалисты МЧС и городских коммунальных служб продолжают ликвидировать ЧП на свалке в Ленинском районе. Полигон твердых бытовых отходов в районе Хилокского рынка загорелся во вторник, 7 августа, сообщает НДН.инфо.

В Кирове КТК возобновила горячее водоснабжение 212 жилых домов. Ремонтные работы на тепловых сетях по подготовке к будущему отопительному сезону выходят на финишную прямую. Ежедневно до 30 бригад ремонтной службы теплоснабжающей компании и подрядных организаций устраняют дефекты на тепловых сетях, выявленные в ходе гидравлических испытаний. На сегодня из 345 участков опрессовано 294, как пишет Новый вариант.

Таможенники изъяли у жителя Калининградской области более 13 500 долларов.  Изъятие произошло накануне на таможенном посту МАПП Советск Калининградской областной таможни, уточняет НИА Калининград.   Некий гражданин, фамилия которого не сообщается, на легковом автомобиле марки «BMW X5», следовал из Калининградской области в Литовскую Республику. Он не стал подавать пассажирскую таможенную декларацию и заявлять о наличии у него товаров, подлежащих декларированию.

Уровень безработицы в Тюменской области составил 4,5%. Уровень безработицы в Тюменской области в январе-июне 2018 года составил 4,5%. Об этом сообщает Vestiural. В заявлении говорится, что за первое полугодие этого года зарегистрировано 726,3 тысячи человек экономически активного населения, в том числе занятых - 693,8 тысячи человек, 32,6 тысячи человек - безработных (меньше на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

В Пензенской области клещи напали на 1505 человек. По данным на 9 августа, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 899 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 127 из них, 16 человек заразились, как сообщает Пенза-Пресс.

700 человек приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника. Благотворительный забег «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника прошел 5 августа в Самаре на набережной реки Волга. На старт забега вышло более 700 человек, большинство из которых – сотрудники ОАО «РЖД». Помимо беговых соревнований в рамках мероприятия работали обширные культурные и спортивные программы для всех желающих, пишет SamaraToday.

Фестиваль короткометражного кино пройдёт в Пятигорске. В окружной столице состоится кинофестиваль «Новый взгляд». Работы претендентов покажут с 23 по 25 августа в кинотеатре «Другар». Ленты-победители можно будет посмотреть 26 августа под открытым небом на «Провале». Официальное  открытие «Нового взгляда» начнётся 22 августа в 13 часов в гостинице «Бештау». На мероприятие приедет Чемпион Высшей лиги КВН, звезда шоу «Даёшь молодёжь» Михаил Башкатов. Об этом пишет Ставропольский Репортер.

 

 

 

 

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Экипаж российского сторожевого фрегата «Адмирал Эссен» во время похода в Средиземном море в реальных боевых условиях смог поймать «стальную акулу» - американскую атомную субмарину класса «Огайо».

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