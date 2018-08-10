Перуанский болельщик вернулся в Россию за спасённой в Сочи собакой

Во время чемпионата мира по футболу перуанский болельщик Рикардо Лазо спас в Сочи раненую собаку. На днях он вновь прибыл в Россию, чтобы забрать спасенную собаку из приюта и увезти с собой в Перу.

Эта судьбоносная встреча произошла в одном из сочинских парков. Гуляя там с друзьями, Рикардо увидел собаку с раненой задней лапой, и не смог остаться равнодушным к собачьей беде.

«Она показалась мне такой маленькой, такой слабенькой. Я подумал – будет бесчеловечно бросить ее. И я решил взять эту собаку себе, но не успел подготовить все необходимые документы до своего возвращения в Латинскую Америку», - рассказал Рикардо Лазо.

Мужчина дал собаке кличку Бусинка. Оставив ее в сочинском приюте, перуанец обещал вернуться за собакой, и обещание свое сдержал.

«Она будет жить со мной в квартире. Я уже подготовил для нее место. У меня просторная квартира. Ей будет достаточно места», - сообщил Лазо.

Собаку уже привезли из сочинского приюта в Москву, где она встретилась со своим новым хозяином. Теперь Бусинка обретет свое собачье счастье в перуанском городе Лима, сообщает RT.