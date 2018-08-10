Директор школы отказалась требовать от родителей долги за ЖКХ, её уволили

В Челябинской области директор школы в Верхнем Уфалее уволена за отказ "выбивать" долго по ЖКХ и у родителей учащихся. Уволенная директор школы № 1 Наталья Матвеева рассказала, что ей на электронную почту из управления образования пришел длинный список с фамилиями неплательщиков.

Нужно было найти родителей учеников и провести с ними профилактическую беседу с задолжавшими за услуги ЖКХ.

Директор школы отказалась, мотивируя тем, что жители Верхнего Уфалея и так попали в тяжелую жизненную ситуацию после закрытия градообразующего предприятия.

Матвеева отказалась, объяснив, что коллектором не работает. С родителями учеников общается совершенно по другим вопросам.

На защиту директора встали педагоги и родители учеников школы, - сообщает URA.RU. По словам защитников Натальи Матвеевой, за последние четыре года под её руководством школа превратилась в одно из лучших образовательных учреждений страны и благодаря директору школа летом выиграла президентский грант. На данный момент собраны уже несколько сотен подписей от сторонников Матвеевой.