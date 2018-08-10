Минвостокразвития призвал увеличить маткапитал для Дальнего Востока на 30%

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов предложил в минувший четверг увеличить материнский капитал для жителей региона на 30 процентов, а также принять некоторые другие меры.

Рекомендуется ввести единовременную выплату на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей, а также предлагать гражданам льготную ставку по ипотеке.

Козлов подчеркнул, что в настоящий момент Дальний Восток остро нуждается также в ясельных группах, расположенных в том районе, где удобно родителям ребенка. Кроме того, более сотни школ в регионе находятся в аварийном состоянии, а в общей сложности капитальный ремонт требуется 720 зданиям, передает ТАСС.