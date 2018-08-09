ЛДПР: все решения в Москве должны быть согласованы с москвичами!

Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярёв встретился с жителями Центрального административного округа.

«Центральный административный округ для тех, кто в нем не живет, кажется самым лучшим местом на земле: чистота, гранит, новые деревья, фасады. Внешне все замечательно, как на красивой витрине. Но стоит зайти во двор и спросить, как живут люди, мы узнаем о завышении платы за жилищно-коммунальные услуги, о низких социальных пособиях и доплатах к пенсиям, о «черных» риелторах и бездействии местных властей», - заявил Михаил Дегтярев.

«Нынешнее правительство Москвы строит новые станции метро, прокладывает новые транспортные диаметры, но за масштабными проектами забывает самих москвичей с их нуждами и бытовыми вопросами. Так, например, разрушена вся торговля в шаговой доступности от дома. Негде купить хлеб, мясо и молоко. По нашему мнению, точки торговли нужно было облагородить и привести в соответствие с требованиями санитарных норм, а не уничтожать», - полагает политик.

Жительница ЦАО обратилась к Михаилу Дегтяреву с вопросом о памятнике русскому писателю Александру Солженицыну. Кандидат от ЛДПР ответил, что в его предвыборной программе «Дегтярёв.Москва.2.0» есть пункт о примирении и защите русской истории. «У нас есть предложение создать музей ХХ века. Выделить отдельную территорию, чтобы он был единым мультимедийным, выставочным и событийным центром. Там можно ставить памятник и Александру Солженицыну, и другим деятелям культуры и искусства. Нужно защищать нашу историю и примерить три России – царскую, советскую и современную. В каждом периоде были свои великие сыны. Мэр - это гарант мира и согласия. Любые решения, которые влияют на общество и москвичей, должны быть выверены и согласованы с местными жителями. Нужно слышать местных жителей, выстраивать эффективную обратную связь, проводить микрореферендумы по вопросам, волнующим граждан», - подчеркнул кандидат.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представляя кандидатуру Михаила Дегтярева на пост мэра Москвы напомнил, что партия не первый десяток лет отстаивает интересы жителей столицы. «С первых дней в Думе мы заботились о Москве. По борьбе с коррупцией, по борьбе с этнической преступностью, по борьбе с загрязнением. Каждый год мы поднимали конкретные вопросы по Москве, мы ее защищали» - напомнил лидер ЛДПР.